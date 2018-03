Frontaler Zusammenstoß

Marktheidenfeld.Zu einem Unfall mit 15 000 Euro Schaden kam es am Sonntag gegen 12 Uhr in der Kredenbacher Straße im Marktheidenfelder Ortsteil Michelrieth. Der 78-jährige Fahrer eines VW Tiguan befuhr die Kreisstraße von Kredenbach in Richtung Michelrieth.

Dort folgte er der nach links abknickenden Vorfahrtsstraße und fuhr dabei in die Fahrbahnmitte. Hier übersah er die entgegenkommende 74-jährige

...

Sie sehen 56% der insgesamt 697 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.02.2018