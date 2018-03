Frühjahrskonzert des Musikvereins

Anzeige

Rauenberg.Die Konzerte des Musikvereins Rauenberg haben in den vergangenen Jahren die Zuhörer aus der Umgebung immer begeistert. So verspricht auch das Frühjahrskonzert am Samstag, 7. April, um 19.30 Uhr in der Raubachhalle ein besonderer Abend zu werden. Neben dem gastgebenden Musikverein wirken noch der Musikverein Dörlesberg, das Schulorchester der Musikschule Freudenberg sowie die Violinistin Luisa Elbert mit.

Bei dem Konzert dreht sich unter dem Motto „Servus, Austria“ alles um das Nachbarland Österreich. Musikalisch wird der Abend eine Mischung aus klassischer Musik aus der Welt der Oper, beschwingten Walzer- und Polkamelodien von Johann Strauß, bekannten Traditionsmärschen wie den Radetzky-Marsch aber auch modernen Stücken von Falco, Rainhard Fendrich und Andreas Gabalier.

Einer der Höhepunkte wird sicherlich die Ouvertüre zur Oper „Die Zauberflöte“ von Mozart sein. Es erwartet den Besucher ein bunter Querschnitt zauberhafter und zeitgemäßer Blasmusik. pm