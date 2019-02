Frühling wird eingeläutet

Unter dem Motto „Frühlingserwachen“ findet am Samstag die Aktionsreihe „Markt & Meer“ statt. © Archiv Stadt

Wertheim.Passend zu den steigenden Temperaturen findet unter dem Motto „Frühlingserwachen“ am Samstag, 2. März, die erste Veranstaltung der diesjährigen „Markt & Meer“-Reihe statt. Von 8 bis 14 Uhr bereichern auf dem Wertheimer Marktplatz einige Gaststände mit ihrem Angebot die Stammbesetzung des „Grünen Markts“.

Buntes Angebot

Gaby Hartleb bietet an ihrem Stand verschiedene frühlingshafte Deko-Artikel für Haus und Garten an. Auch Passendes rund um das Thema Ostern ist an ihrem Pavillon zu finden.

Ganz andere Sinne sprechen „Carolas Genusswelten“ an: Am Verkaufsstand von Carola-Jeannette Göbel sind allerlei Teesorten und Süßwaren zu entdecken.

Überraschungen bietet schließlich auch eine Verlosungsaktion der Evangelischen Allianz Wertheim. Der Clou: „Jedes Los gewinnt“, kündigen die Verantwortlichen an.

Die Aktion „Markt & Meer“ rief die Stadtverwaltung 2016 ergänzend zum Wertheimer „Grünen Markt“ ins Leben. In der Regel jeweils am ersten Samstag des Monats steht der Wochenmarkt unter einem kulinarischen Motto.

Aktionstage der Reihe

Die Reihe wird mit folgenden Aktionstagen fortgesetzt: 6. April: Bärlauch – lecker und gesund, 4. Mai: Spargel & Co., 1. Juni: Grill & Chill, 6. Juli: Süße Früchtchen, 3. August: Sommer in der Stadt, 7. September: Mediterranes, 12. Oktober (zweiter Samstag im Monat): Goldener Oktober, 9. November (zweiter Samstag im Monat): Leckeres für trübe Tage, 7. Dezember: Süße Adventszeit. stv

