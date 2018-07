Anzeige

Wertheim.Auch nach Ende der Eichelgassen-Ausstellung im Wertheimer Grafschaftsmuseum ist das Interesse an der einstigen Lebensader der Altstadt groß. Deshalb bietet Museumsmitarbeiterin Ursula Wehner Führungen an die Originalschauplätze an.

Eine „Open-Air-Führung durch die Eichelgasse“ findet am Donnerstag, 19. Juli, um 19.30 Uhr statt. Treffpunkt ist an der Kasse des Grafschaftsmuseums. Von dort geht es gemeinsam zur nahegelegenen Eichelgasse. Ursula Wehner berichtet beim Spaziergang Spannendes und Unterhaltsames zu den Häusern und ihren früheren Bewohnern.