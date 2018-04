Führungen durch das Sanierungsobjekt

Anzeige

Wertheim.Der vierte „Tag der Städtebauförderung“ findet am Samstag, 5. Mai, statt. Der Aktionstag ist eine gemeinsame Initiative von Bund, Ländern und Städtetag. Auch die Stadtentwicklungs-Gesellschaft Wertheim (Steg) beteiligt sich daran. Sie informiert über das Sanierungsprojekt Vaitsgasse 7 in der Altstadt.

Interessante Einblicke

Wie es in der Ankündigung der Verantwortlichen weiter heißt, stellen Mitarbeiter der Steg am 5. Mai von 11 bis 13 Uhr die Sanierungsmaßnahme anhand von Plänen vor. Außerdem führen sie die Besucher regelmäßig durch die Baustelle. Das Objekt befindet sich am Anfang der Innenausbauphase und bietet interessante Einblicke in das Sanierungsgeschehen.