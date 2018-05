Führungsmannschaft im Amt bestätigt

Anzeige

Sonderriet.Im Rahmen der Jahreshauptversammlung blickte der Gesangverein „Eintracht“ Sonderriet in der Mehrzweckhalle auf das vergangene Jahr zurück. Die Vorsitzende Rosemarie Weber ging zunächst auf den Mitgliederstand ein. Zum 31. Dezember unterstützten 50 passive Mitglieder den Verein. Außerdem nahmen 27 Sänger aktiv am Chorleben teil. Es hätten 32 Chorproben stattgefunden, die durchschnittlich von 23 Personen besucht worden seien. Der Verein habe 16 öffentliche Auftritte absolviert.

Schriftführerin Dagmar Häfner erinnerte an die zahlreichen Aktivitäten. Zum Heringsessen waren die Sonderrieter am Aschermittwoch aufgerufen. Die Veranstaltung fand im Feuerwehrhaus statt, da die Mehrzweckhalle wegen des Umbaus noch nicht nutzbar war. Der Feuerwehr wurde nochmals für die Überlassung der Räumlichkeiten gedankt und auf die gut funktionierende Vereinsgemeinschaft im Dorf hingewiesen. So umrahmte der Gesangverein auch den Festkommers anlässlich des 70. Geburtstags der Feuerwehr. Am Chorevent „Sing das Spessartlied“ in Schollbrunn im Juni haben sich die Vereinsmitglieder ebenfalls beteiligt. Sie bildeten mit rund 1700 Sängern aus der ganzen Region einen riesigen Chor und stimmten gemeinsam das Spessartlied an.

Wegen des Mehrzweckhallenumbaus musste das eigene Sommerfest ausfallen. Allerdings war man zum Sommerfest ins Altera Seniorendomizil aufgerufen und erfreute dort Besucher und Bewohner mit sommerlichen Liedern. Anlässlich des gemütlichen Beisammenseins zum Saisonausklang Ende Juli wurde Gernot Kempf für seine 40-jährige aktive Mitgliedschaft im Gesangverein und Rosemarie Weber für ihre 15-jährige Tätigkeit als Funktionsträger durch die Präsidentin des Sängerbunds Badisch Franken, Waltraud Herold, geehrt.