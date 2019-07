Fünf Lausbuben begeisterten auf der Burg

Wertheim.Auf ihrer Jubiläumstour gab die „Boyband“ Viva Voce ein beeindruckendes Konzert auf der Wertheimer Burg. Seit nunmehr 20 Jahren sind fünf stimmgewaltige Musiker unterwegs und unterhalten die Menschen in ganz Europa.

Entstanden sind Viva Voce aus Sängern des Bad Windsheimer Knabenchores. Von den Gründern sind noch David Lugert, Bastian Hupfer und Jörg Schwartzmanns mit dabei. Irgendwann dem Knabenchor entwachsen, machten sie aus ihrer musikalischen Ausbildung einfach einen Beruf. Verstärkt werden die drei durch Matthias Hofmann und Heiko Benjes.

Zusammen verzaubern sie ihr Publikum weltweit. So war es ein leichtes für die fünf Vollblutmusiker, die vielen Zuhörer auf der Burg Wertheim mit ihrer Kunst zu begeistern. Dabei sind es nicht allein ihre Lieder, teils mit lockeren, teils mit nachdenklichen Texten, die überzeugen.

Auch ihre Bühnenshow kann sich sehen lassen. Immer zu einem Scherz bereit, hat man das Gefühl, dass ihre Lausbubenzeit noch lange nicht vorüber ist. Nicht nur ihre Unbekümmertheit und die Leichtigkeit mit der sie ihre Musik verbreiteten, auch die Nähe zum Publikum war dabei ein Erfolgsgarant.

„Spontan“ verließen die fünf Sänger die Bühne, mischten sich unters Volk und begrüßten einige Besucher mit Handschlag, immer begleitet von rhythmischem Gesang. Natürlich darf auch „Beatboxing“ nicht fehlen. Herrlich, wie sich vier Musiker zu einem Schlagzeug formieren, das dann von Schwartzmanns „gespielt“ wird.

In Erinnerung an ihre Zeit als „ältestes Boyband Deutschlands“ (Lugert) sangen sie „Back for good“ und das fast so perfekt wie das Original der Backstreet Boys, immer garniert mit einigen Einfällen, wie sie nur von Viva Voce kommen können.

Bei dem Hit „Atemlos“ war dann wieder das Publikum gefordert. Es durfte Musikstile vorgeben, in denen die Musiker dann den Song von Helene Fischer interpretierten. Egal ob Rock´n Roll, Samba, Gospel oder Heavy Metal, die fünf Sänger begeisterten nur durch den Klang ihrer Stimmen.

Als reine A-cappella-Band verstehen es Viva Voce, alle Töne mit der Stimme zu erzeugen. Dabei sind auch so interessante Instrumente wie E-Gitarre oder Posaune möglich. Das Solo von Matthias Hofmann bei einem Schlagerwettkampf oder seine „Gitarre bei „Highway to hell“ waren mehr als beeindruckend.

Überhaupt verstehen es die fünf Sänger verschiedene Musikstile zu verbinden oder internationale Hits mit pfiffigen deutschen Texten zu versehen.

Das Konzert auf der Burg brachte einen großen Querschnitt über die 20-jährige Schaffenskraft der Formation fünf Musiker, die weit mehr können, als auf der Bühne „rumstehen und im Kreis Lieder zu singen“ (Benjes).

Witzig ihre Interpretation von Paul Simons Welthit „Graceland“ mit „wo ist hier die Pippibox“, bei der Matthias Hofmann als Solist glänzen konnte. Gemeinsam stark waren sie wieder bei der Warnung vor der Verblödung durch das Fernsehen: „Sand im Getriebe der Verblödungsmachine“. Zum Abschluss gab es noch eine Hymne auf das Frankenland, ein Hinweis auf die Herkunft der A-cappella-Band mit „Bradwürschd“ und „Seidla“.

Wer Viva Voce nicht live auf der Wertheimer Burg erleben konnte, hat eine weitere Möglichkeit am 27. Juli in Mosbach oder am 27. September in Weikersheim.

