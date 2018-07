Fünf Pädagogen verabschieden sich

Anzeige

Leistungsstarke Matheschüler

Gabi Krimm war nach ihrem Studium der Fächer Mathematik und Erdkunde an der PH Freiburg an einem Gymnasium in Heidelberg-Wieblingen tätig. Nach der darauf folgenden Elternzeit trat sie im Schuljahr 1991/92 ihre Stelle an der Realschule in Wertheim an.

Während ihrer 27 Jahre Wirkungszeit in Wertheim hat sie im Fach Mathematik Standards der Leistungserwartung gesetzt und gegenüber ihren Kollegen und Schülern immer wieder begründet. Im Besonderen beschäftigte sie sich mit der Förderung der leistungsstarken Mathematikschüler, die an der Realschule durchaus ein erweitertes Lernniveau vertragen. In diesem Sinne leitete sie Förderkurse der Abschlussschüler und entwickelte in Kooperation mit Kolleginnen des Beruflichen Schulzentrums ein schulübergreifendes Förderkonzept für den Übergang an die gymnasiale Oberstufe.

Ihr Anliegen, bei den Schülern Freude an der Mathematik zu wecken, verfolgte sie auch als Organisatorin des landesweiten „Känguru-Wettbewerbs“ im Fach. Jahrelang war sie Sprecherin des Faches Mathematik und konnte in diesem Amt alle skizzierten Impulse besonders setzen. Krimm wirkte aber auch außerhalb des Faches Mathematik für die CRW.

Als Sprecherin des Verbundsteams im Klassenverbund Albatros war Gabi Krimm maßgeblich daran beteiligt, eine pädagogische Kultur an der Schule zu fördern. Und last but not least sorgte sie als Betreuerin der Freud- und Leidkasse auch für die individuelle Wertschätzung jedes einzelnen Kollegen. Gabi Krimm erwartet nach einer Ansparphase in 2018/19 ein Freistellungsjahr und ab 8/2019 die formale Pensionierung.

Turbulente Jahre

Ruth Radtke-Strucovsky ist seit dem Schuljahr 2009/10 mit den studierten Fächern Englisch und evangelische Religion an der CRW. Sie kam aus dem Schulsystem in Nordrhein-Westfalen. Aufgrund ihrer Erfahrungen mit der Sekundarschule dort war sie der CRW gerade in den vergangenen turbulenten Jahren einer landesweiten Neufindung der Schulart Realschule besonders wertvoll. Radtke unterstützte, als sich die Realschule in Baden-Württemberg zuerst an Merkmalen der Gemeinschaftsschule wie individualisiertem Lernen auf unterschiedlichen Niveaus orientieren sollte. Sie unterstützte wieder, als die Realschule danach ein Grund-Niveau für solche Schüler einzurichten hatte, die früher an den Haupt- und an den Werkrealschulen unterrichtet wurden. Aufgrund ihrer Erfahrung beim Umgang mit Heterogenität unterstützte sie auch, seit Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf an der CRW sind.

Auch beteiligte sie sich an der Kooperation der CRW mit den Grundschulen mit dem Ziel, den Kindern den Übergang an die Realschule zu erleichtern. Auch Radtke hat das Ansparmodell genutzt und geht daher nach einem Jahr der Freistellung im August 2019 formal in Antragsruhestand.

Robert Rippberger ist seit 1980 im Schuldienst und, von der Realschule Krautheim kommend, seit dem Schuljahr 1990/91 an der Realschule in Wertheim. So konnte er bereits 1995 sein 25-jähriges und 2014 dann sein 40-jähriges Dienstjubiläum feiern. Er studierte Englisch und Geschichte und hat über den Unterricht nach Stundenplan hinaus jahrzehntelang und bis zuletzt mit vielen Schülerprojekten im Schnittfeld dieser beiden Fächer auf sich aufmerksam gemacht. Weiterhin war Rippberger seit 1992 Netzwerkberater der Schule (seit 2001 zertifiziert) und Leiter des Faches IT an der CRW. 1997 erstellte er die erste Website der Schule und betreute sie gemeinsam mit Schülern im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft.

Home-Unterricht

Auch hat Rippberger in seiner Funktion als Netzwerkberater sowohl die Verwaltung der Schule als auch die Förderung der Schüler im IT-Bereich innovativ entwickelt. Zum Beispiel hat er im Unterricht nicht nur digitale Wörterbücher eingesetzt, sondern diese auch erst mit den Schülern selbst entwickelt. Legendär bleibt sein software-gestützter Home-Unterricht im Rahmen des Internetklassenzimmer-Projektes „School oft the Air“. Für die Kollegen hat er das Methodencurriculum digital verfügbar gemacht sowie im sogenannten „Dschungelbuch“ vielerlei, von Antragsformularen bis hin zu Arbeitsblättern für den Unterricht. Zwölf Jahre lang war er Leiter des Faches Englisch, arbeitete maßgeblich an Unterricht und Arbeitsmaterial für den bilingualen Unterricht im Fach Geschichte und EWG mit, wieder unter Rückgriff auf digitale Formen. Rippberger wurde von seinem Kollegium über sehr viele Jahre mehrfach als Vertreter in die Schulkonferenz, dem höchsten Gremium der Schule gewählt. crs

