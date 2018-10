Fünf Prozent mehr Lohn und ein Langzeitkonto

Bestenheid.Es ist kurz nach 12 Uhr, als sich am Tor vor der Firma Johns Manville die ersten Arbeitnehmer einfinden. Unter ihnen Ernst-Joseph Zorneth. Erwartungsvoll treten viele an ihn heran. „Da bewegt sich noch nicht viel“, sagt Zorneth.

Gemeint sind die Verhandlungen über den Haustarif der Firma zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite. Gefordert werden 5,4 Prozent mehr Lohn und ein Vertrag zur Einführung von Langzeitkonten. Eine Steigerung der Zuschläge für die Nachtschicht stehe zwar auch auf der Agenda, habe aber nicht die höchste Priorität, sagt Zorneth. Auch eine am Erfolg gekoppelte Lohnerhöhung scheint zu diesem Zeitpunkt nicht machbar. Wie Ernst-Joseph Zorneth berichtet, wollte die Geschäftsleitung Letzteres lediglich für diverse Abteilungen zulassen. „Wir lassen doch keinen Keil zwischen uns treiben“, meint Zorneth.

Die Verhandlungen gehen inzwischen in die dritte Runde und finden in Mondfeld statt. Daran beteiligt sind auf Arbeitgeberseite auch der Bezirksleiter der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie (IG BCE), Andreas Klose als Verhandlungsführer und der Betriebsratsvorsitzende bei Johns Manville, Andreas Weis. Die beiden treffen zu einem Zeitpunkt vor dem Werkstor ein, als sich hier rund 230 Arbeitnehmer versammelt haben.

Sie alle haben sich mit roten Kappen und Trillerpfeifen „bewaffnet“, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Auch Lebkuchenherzen, mit der Aufschrift „Weil du es wert bist“, gehören zur Ausstattung.

„Noch bewegt sich in der Verhandlung nichts. Wir sind noch sehr weit weg vom Ziel“ , ruft Klose in die Menge und die quittieret es mit einem ordentlichen Pfeifkonzert.

Allerdings sei allein die Ankündigung dieser Demonstration auch für die Arbeitgeberseite ein deutliches Signal gewesen. „Wir haben doch nichts gefordert, was unsäglich ist“, führt Klose aus. Man wolle lediglich einen Abschluss, der in die Landschaft passe. Mit dieser Aussage spielt Klose auf den Tarifabschluss der IG BCE an, der 3,6 Prozent beträgt und damit, wie gewünscht, deutlich über dem Inflationsausgleich liegt.

Der Betriebsratvorsitzende Andreas Weis wertet die hohe Zahl der Arbeitnehmer, die ihre Mittagspause opfern, als „tolles Signal von der Belegschaft an die Verhandlungsrunde und als deutliches Zeichen, dass Sie hinter uns stehen“, freut er sich. Die Unternehmen verdienen gutes Geld mit der Leistung der Arbeitnehmer. Diese wiederum leisten Überstunden und Zusatzschichten, „Deshalb haben Sie auch einen ordentlichen Abschluss verdient“, stellt er fest. Und die Beschäftigten stimmen ihm lauthals zu.

Genau wie Klose verspricht Weis, dass es keinen vierten Termin mehr geben werde. „Und wenn es die ganze Nacht dauert“, sagt er.

Das hat es am Ende dann doch nicht. Gegen 18 Uhr stand das Ergebnis fest: Rückwirkend zum 1. Oktober wird es drei Prozent mehr Lohn und in einem Jahr noch einmal zwei Prozent mehr geben. Dazu kommt die erwünschte Errichtung von Langzeitkonten ab 1. Januar 2019. „Die Verhandlungen waren sehr anstrengend und emotional. Wir standen mehrfach kurz vor dem Scheitern. Das Ergebnis wäre nicht zustande gekommen, hätten uns die Menschen vor dem Werkstor nicht unterstützt“, freut sich der Verhandlungsführer Andreas Klose zurecht.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.10.2018