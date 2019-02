Fünfte Wertheimer Schultaschenparty

Wertheim.Die fünfte Auflage der Wertheimer Schultaschenparty findet am Samstag, 9. Februar, statt. Auf die Beine stellt die Veranstaltung das Schreibwarengeschäft „Flo No 7“ in Zusammenarbeit mit der Stadt Wertheim. Im Arkadensaal des Rathauses können angehende Abc-Schützen von 10.30 bis 16 Uhr die neuen Schultaschen-Modelle ausprobieren. Die Besucher erwarten weitere Aktionen und ein Rahmenprogramm.

Die passende Ausrüstung

Für die tägliche Tour eines jungen Abc-Schützen gelten hohe Anforderungen: Das Verhältnis zwischen Träger, Last und Behältnis muss passen, um Schmerzen und Haltungsschäden zu vermeiden. Deshalb tun Eltern gut daran, frühzeitig für die passende Ausrüstung zu sorgen.

Das Geschäft „Flo No 7“ in der Maingasse mit seinem Geschäftsführer Thomas Grein präsentiert bei der Veranstaltung über 90 Schultaschenmodelle führender Hersteller. Ergänzt wird das Sortiment um weiteres Schulzubehör wie Mäppchen und Turnbeutel. Die Physiotherapeutin und lizenzierte Rückenschullehrerin Claudia Momberg verstärkt das Beratungsteam.

Es gibt Kinderschminken und ein Glücksrad mit Tombola. Geschichtenerzähler Bousch Barbarossa singt mit den Kindern und erzählt Märchen. Mitglieder der russisch-orthodoxen Gemeinde bewirten die Gäste mit Kaffee, Kuchen und russischen Spezialitäten. Der Erlös kommt einem durch einen Badeunfall an der Wirbelsäule verletzten Kind in Russland zugute. stv

