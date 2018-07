Fünftklässler waren unter den zehn Besten des Landes

Anzeige

Bestenheid.Die Klasse 5d der Wertheimer Comenius Realschule in Bestenheid ist mit Ihrem Beitrag „Eklig, glitschig, lustig, nützlich – Schleim in Spiel und Natur“ unter die zehn besten naturwissenschaftlichen Projekte in Baden-Württemberg gewählt worden.

Mit ihrem Lehrer Christian Schindler fuhren die Schülerinnen Luisa Horn, Emelie Busch und Marina Ajrich kürzlich zum „NANU?!“-Finale im Stuttgarter Landeskundemuseum, um ihr Projekt dort einer gemischten Jury zu präsentieren. Die Bezeichnung „NANU?!“ steht für „Neues aus dem naturwissenschaftlichen Unterricht“ und ist das Motto des einzigen Landeswettbewerbs, der sich ausschließlich an Realschüler richtet. Er ist dazu da, Fragen zu stellen, zu experimentieren und die Umwelt neu zu entdecken.

Wie es im Bericht der Schul-Verantwortlichen aus Bestenheid weiter heißt, reichte es in Stuttgart für die 5d zwar nicht für einen der begehrten ersten Plätze. Dennoch kamen die Schüler mit 150 Euro Preisgeld für die Klassenkasse nach Hause.