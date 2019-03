Für 100 Blutspenden geehrt

Eigentlich sollte die erste Ortschaftsratssitzung im neuen Jahr schon früher stattfinden und dabei sollte es auch Informationen über das geplante Baugebiet „Felderflur“. Dazu seien aber noch Fragen offen, so Ortsvorsteher Nils Ries. Deshalb fehlte das Thema am Donnerstag auf der Tagesordnung. Man hoffe nun auf die nächste Sitzung am 2. April. Da können sich auch die Kandidaten für die Wahl am 26. Mai vorstellen.

Nichtöffentlich beziehungsweise im Umlaufverfahren hat der Ortschaftsrat einem Bauantrag einmütig zugestimmt.

Ausgehend von einer Frage des zehnjährigen Tim Gegenwarth hat der Ortsvorsteher Daten zur Altersstruktur im Dorf eingeholt. Daraus geht hervor, „dass wir in den jüngeren und mittleren Jahrgängen unsere Defizite haben“. Positiv lasse sich feststellen, dass man in Waldenhausen wohl um einiges älter werden könne, als im Durchschnitt in Gesamt-Wertheim.

Wieder einmal zum Ärgernis entwickelt sich die missbräuchliche Nutzung der Abfallbehälter im Tal zur Ablagerung von Hausmüll. Der Ortsvorsteher appellierte, eventuelle Beobachtungen an ihn weiterzugeben, damit er entsprechende Maßnahmen einleiten und zunächst einmal, soweit möglich, das Gespräch mit den „Sündern“ suchen könne.

Dank stattete er der Friedhofsverwaltung und dem Bauhof ab, die kurzfristig und unbürokratisch für die Anlage eines neuen Urnengrabfeldes gesorgt haben. Anerkennung bekam der Bauhof auch für die schnelle Beseitigung eines Flurschadens, den offensichtlich ein Lkw angerichtet hatte, der versuchte, rückwärts in den Rüdenholzweg einzufahren.

An zwei Terminen im Oktober fanden noch einmal Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der „Steige“ statt. Beim ersten Termin lag die Quote der Geschwindigkeitsübertretungen bei knapp 5,7 Prozent der gemessenen 53 Fahrzeuge, wobei ein Fahrer mit 60 Stundenkilometern doppelt so schnell war, als erlaubt. Beim zweiten Termin waren es bei 90 Fahrzeugen rund 3,3 Prozent. Insgesamt halte sich das Überschreiten der Geschwindigkeit damit „einigermaßen in Grenzen“, meinte Nils Ries. „Ein massives Problem sehe ich jetzt erstmal nicht.“ Erstaunt zeigte man sich aber über die Anzahl der Fahrzeuge, die für den kleinen Ort doch recht hoch liege. ek