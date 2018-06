Für Anfängerin und Profi

Für alle Mädchen, die gern einmal Fußball spielen möchten, hält der FC Eichel in den kommenden Monaten ein breites Angebot bereit. © DPA

Eichel.Ein breitgefächertes Angebot hält der FC Eichel bereit, teilweise in Kooperation mit den Wertheimer Schulen, in den kommenden Sommermonaten für alle Mädchen an, die gerne Fußball spielen wollen.

Zwei Abende sind vorgesehen, an denen Neuanfängerinnen ab sechs Jahren aufwärts die ersten Erfahrungen im Fußballspiel machen können. Die Termine sind Dienstag, 26. Juni, und Dienstag, 3. Juli.

...

© Fränkische Nachrichten, Montag, 04.06.2018