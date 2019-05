Für bessere Klimapolitik

Am Wochenende wurden fleißig Plakate und Banner vorbereitet. © Tschöp

Wertheim.Die erste Wertheimer „Fridays for Future“ Kundgebung findet am 24. Mai um 12 Uhr in Wertheim auf dem Marktplatz statt. An diesem Termin demonstrieren in ganz Europa Jugendliche, nach dem Vorbild von Greta Thunberg, für eine bessere Klimapolitik.

Im Rahmen der Vorbereitungen für die Kundgebung in Wertheim hat das Organisations-Team „Firdays for Future“ in Wertheim am Samstag und Sonntag fleißig gearbeitet. Am Samstag wurden Plakate und Banner für die Veranstaltung vorbereitet, sodass ein möglichst buntes Bild entsteht, welches die Forderungen der Schüler repräsentiert.

Sonntags hingegen standen theoretische Themen im Vordergrund, so wurde zum Beispiel dem Programm der entsprechende Feinschliff gegeben und die Schülerreden aufeinander abgestimmt. Neben Wertheimer Schülern halten auch der CDU-Landtagsfraktionsvorsitzende Wolfgang Reinhart, Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera-Torrez sowie der Kreuzwertheimer Bürgermeister Klaus Thoma kurze Reden und stehen anschließend für Fragen zur Verfügung.

