Für ein friedliches Miteinander

Wertheim.Als Zeichen der Solidarität waren rund 150 Menschen zur Lichteraktion auf den Wertheimer Marktplatz gekommen. Mit brennenden Kerzen in der Hand wurde gemeinsam zu den Gitarrenklängen von Bousch Bardarossa „Denn gemeinsam sind wir Wertheim“ gesungen.

Zum zweiten Mal wurde diese bundesweite Solidaritätsaktion in Wertheim durchgeführt. Die Aktion steht für Zusammenhalt, Solidarität und ein friedliches Miteinander. Sie lehnt sich an den bundesweiten Aktionstag „Eine Million Sterne“ des Hilfswerks des Deutschen Caritasverbands an, der dieses Jahr bereits zum zwölften Mal stattfand. Die Initiative zur Aktion „Gemeinsam sind wir Wertheim“ haben die Bezirksbeauftragte für Flucht und Migration des evangelischen Kirchenbezirks Wertheim, Elvira Leskowitsch, sowie die Ökumenische Fachstelle für Flüchtlingshilfe ergriffen.

Die ursprüngliche Rednerliste war etwas durcheinander geraten, da einige Grußredner noch bei einer Veranstaltung in der Stiftskirche mit eingebunden waren.

Übereinstimmend betonten aber alle Redner, ein gemeinsames Zeichen zu setzen für das Miteinander, für Wertheim als ein Zuhause, in dem Menschen sich wohlfühlen und in Freundschaft und Frieden miteinander leben dürfen.

Das Wort ergriffen dabei unter anderem Rainer Lotz von „Willkommen in Wertheim“, Pfarrerin Carolin Knapp, Gemeindereferent Herbert Buhleier, die russisch-orthodoxe Christin Irina Nikolski und Irma Baidinger vom Rot-Kreuz-Laden auf dem Reinhardshof.

Lieder erklangen von den Chören „Kalinka“ und „Harmonika“. Ausgeschenkt wurde heißer Saft vom Apfelsaftprojekt des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums. hw

