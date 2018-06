Für Fahrer und Helfer

Anzeige

Wertheim.Im Juli startet der Kreisverband Main-Tauber der Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) mit einer neuen Abteilung. Künftig wird das Spektrum des Bildungszentrums um Erste-Hilfe-Kurse erweitert.

Jedoch sollen nicht nur monatlich öffentliche Kurse angeboten werden. In Zukunft will die JUH individuell auf Interessentengruppen eingehen.

So soll es neben den Erste-Hilfe-Kursen für Führerschein und Betriebsersthelfer sowie Erste-Hilfe-am-Kind-Kursen auch spezielle Angebote für Motorradfahrer, Hundebesitzer, Kletterer, Babysitter, Großeltern, Erste Hilfe 55+, Ersthelfer von morgen und einiges mehr geben. „Wir möchten jeder Gruppe die Möglichkeit bieten, einen auf sie individuell zugeschnittenen Kurs zu besuchen“, so die Ausbildungskoordinatorin Andrea Wunderlich. Eine Besonderheit soll es noch geben: Meldet sich eine Gruppe von zehn Teilnehmern für einen Kurs, können diese nicht nur Datum und Ort des Kurses wählen, der Initiator der Gruppe bekommt die Teilnahme als kleines Dankeschön geschenkt. Gestartet wird am 07.Juli mit einem Erste-Hilfe-am-Kind-Kurs im Johanniter-Bildungszentrum, in der Frankensteiner Straße 4a ab 9 Uhr. Ein Erste-Hilfe-Kurs für Führerschein und Betriebsersthelfer ist für den 11.August ebenfalls im Bildungszentrum ab 9 Uhr geplant (telefonische Voranmeldung).