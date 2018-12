Für langjährige Treue zum VdK ausgezeichnet

Nassig.Zahlreiche Mitglieder nutzten die Gelegenheit für ein besinnliches Zusammensein, als der VdK-Ortsverband Nassig kürzlich sein Weihnachtsfest feierte. Vorsitzender Reinhold Adelmann begrüßte zu Beginn Mitgliederund Gäste, besonders Bürgermeister Wolfgang Stein, Ortsvorsteher Volker Mohr und Pfarrer Christoph Brandt.

In seiner Begrüßung gab Adelmann eine kurze Rückschau auf das vergangene Jahr und erwähnte dabei besonders das Engagement der Mitglieder bei der erfolgreichen 70-Jahrfeier im Mai. Bürgermeister Wolfgang Stein schaute in seinem Grußwort auf das im vergangenen Jahr in Wertheim Erreichte zurück und stellte die Pläne der Stadt für 2019 vor. Ortsvorsteher Volker Mohr berichtete von den großen Fortschritten beim Neubau der Wildbachhalle und lobte die Mitarbeit der Nassiger. Es sei wichtig, dass die Unterstützung durch die Bevölkerung nicht aus bleibt.

Im Anschluss daran erfolgten die Ehrungen durch den Vorsitzenden. Mit dem goldenen Treueabzeichen für 25-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Günter Kettner aus Nassi, Lotte Lotz aus Sachsenhausen sowie Maria Walter aus Nassig.

Das silberne Treueabzeichen für zehnjährige Mitgliedschaft erhielten: Eleonore Goldschmitt aus Dörlesber, Günter Hartig aus Vockenrot, Giselinde Klein aus Nassig, Gudrun Kuckert aus Wessental, Rochus Kuckert aus Wessental, Winfried Kuhnert aus Bestenheid, Cornelia Lakeit aus Wertheim, Peter Lakeit aus Wertheim, Barbara Schmieg aus Sonderriet sowie Jensen Schmieg aus Sonderriet.

Nach den Ehrungen las Pfarrer Christoph Brandt eine Geschichte über die Beschaffung eines Weihnachtsbaums in der früheren Sowjetunion vor. Damals war es als Christ nicht einfach, Weihnachten zu feiern. Auch der Nikolaus erschien und lobte den Vorsitzenden sowie den Vorstand für die geleistete Arbeit im letzten Jahr.

Im Anschluss , trugen Hannelore Koppitz und Annerose Heitmann weihnachtliche Gedichte vor. Für Besinnlichkeit und Ruhe in der vorweihnachtlichen Zeit sorgten die Weihnachtslieder, instrumental begleitet von Helmut Arnold, sowie Weihnachtsgeschichten. vdk

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.12.2018