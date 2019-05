Wertheim.Für mehr Klimaschutz und eine konsequente Klimapolitik gehen Schüler unter dem Motto von Fridays for Future „Europawahl ist Klimawahl!“ in ganz Deutschland auf die Straße. So auch am Freitag, 24. Mai, in Wertheim.

In vielen Städten gehen auch diese Woche wieder zehntausende – vor allem und überwiegend junge – Menschen auf die Straße, um gegen die weiterhin fehlende Handlungsbereitschaft der Politik in Bereichen der Umwelt- und Klimapolitik zu demonstrieren.

In ihrem Forderungspapier insistieren sie die Einhaltung des 1,5 Grad Celsius-Ziels sowie speziell für Deutschland den Kohleausstieg bis ins Jahr 2030, eine Energieversorgung aus 100 Prozent erneuerbaren Energien und das Erreichen der Nettonull bis 2035 sowie eine CO2-Steuer.

Forderungen

Speziell für Wertheim fordern die jungen Menschen unter anderem einen Rabatt auf Mehrweg- Togo- Becher in allen Wertheimer Verkaufsstellen.

Inspiriert wurden die Schüler von der 16-jährigen Schwedin Greta Thunberg, die seit Monaten jeden Freitag vor dem schwedischen Parlament streikt.

Greta Thunberg hatte auch in den vergangenen Wochen die Möglichkeit, vor verschiedenen Gremien unsere Standpunkte zu vertreten und die Weltöffentlichkeit auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen.

Bei der bisher größten internationalen Fridays for Future-Demonstration am 15. März gingen über 300 000 Schüler, Studierende und junge Menschen deutschlandweit und fast zwei Millionen Demonstrierende weltweit für eine konsequente Klimapolitik auf die Straße.

Wertheim mit dabei

Am nächsten globalen Streiktermin, am 24. Mai, möchten die Schüler auch in Wertheim die weltweiten Großdemonstrationen unterstützen. An diesem besonderen Termin wird in ganz Europa im Vorfeld der Wahlen zum EU-Parlament gestreikt werden.

Unter dem Motto „Europawahl ist Klimawahl“ wird auf den Einfluss und die Bedeutung der EU in der Klimapolitik aufmerksam gemacht werden und auch denen, die selbst noch nicht wählen dürfen, eine Stimme gegeben.

Bisher haben sich über 250 Ortsgruppen alleine in Deutschland gefunden, die an diesem Datum Kundgebungen abhalten.

Für diesen besonderen Termin laufen auch in Wertheim in den vergangenen Wochen die internen Vorbereitungen auf Hochtouren, um einen möglichst reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten.

Interessante Gastredner

Für die Veranstaltung wurden interessante und bekannte Gastredner gewonnen. Unter anderem werden der Landtagsabgeordnete für den Main-Tauber-Kreis, Professor Wolfgang Reinhart, sowie der Wertheimer Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez, und der Kreuzwertheimer Bürgermeister Klaus Thoma neben verschiedenen Schülern Reden halten.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.05.2019