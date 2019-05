„Für mich waren das; gute Zeiten“

Renate Gassert, die als erste Frau in Wertheim ehrenamtliche Stellvertreterin des Oberbürgermeisters war, feiert am Dienstag ihren 80. Geburtstag.

Wertheim. In ihrem Garten gedeihen in der Zwischenzeit 25 Rosenstöcke und es werden noch einige dazukommen. Denn in diesen Tagen gibt Renate Gassert ihre letzten öffentlichen Ämter auf, die sie bislang noch innehatte. Am heutigen Dienstag

...