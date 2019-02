Für Narren galt: „Es lebe der Sport“

Sportlich ging es in der Faschingssitzung Sachsenhausen zu. Nicht nur die Mitwirkenden waren bestens trainiert, auch das Publikum bewies beim Schunkeln und Lachen Durchhaltevermögen.

Sachsenhausen. Für die Sachsenhäuser Höhböck galt am Bunten Abend am Samstag vor allem eines „Es lebe der Sport“. Neben sportlichen Tänzen gab es musikalische Trainingsimpulse. Bei den Büttenreden wurde die Lachmuskeln der zahlreichen Gäste in der Turnhalle aktiviert.

Der Nikolaus sorgte mit seinem Auftritt für Fragezeichen in den Augen des Publikums. Seine Frau habe ihn zum sportlichen Fasching geschickt, damit er sein weihnachtliches Übergewicht loswerde. Deshalb war er sich sicher: „Die Waage ist an allem Schuld.“ Eröffnet wurde der Trainingsabend vom Gesangverein Frohsinn Sachsenhausen (Dirigentin Petra Röhrig). Der Nikolaus fand dies passend, denn Singen sei auch ein Sport. Die Sänger zogen als Mönche zu den Klängen von „Conquest of paradise“ ein und erfüllten mit dieser ehrwürdigen Musik den Trainingsraum.

Moderator „Mike“ (Klaus Fischer) heizte als hochmotivierter Personaltrainer dem Publikum richtig ein und forderte es zum sportlichen Mitmachen auf. Mit ihrer Sachsenhäuser Version von „Atemlos“ („Atmet ein, atmet aus“) berichteten die Sänger von ihren Probeabenden und das Publikum machte mit. Die jungen Klopfermädels des TV Sachsenhausen (Trainerin Angelika Beck) sollten den Zuschauern den „Innenschweinehund“ aus dem Körper klopfen. Denn, so Mike, beim Klatschen verbrauche man mehr Kalorien als beim bloßen Sitzen.

Voll cool drauf

Bei seinem Tanz verwandelte der Nachwuchs Gymnastikbälle in fetzige Drums und wurde, wie auch die anderen Tanzgruppen, zu einer Zugabe verpflichtet.

Als „Schantal und Schackeline“ erklärten die beiden Jugendlichen Bärbel Schaber und Carolin Weber in ihrer Büttenrede (Text André Seitz), wie sich die Jugend fit hält. Beim Training seien sie ziemlich außer Atem, aber voll cool drauf. Beim Weitspringen habe Schantal ihren Schuh verloren, so erreichte sie stolze minus 26 Zentimeter, berichtete Schakeline. Beide schwärmten vom Personaltrainer Mike. „Das was ich mir schon immer im Lotto wünschte, hast du im Sport“, wurde verkündet. Schantal erklärte, sie sei froh, nicht das fünfte Kind zu sein, denn laut Schule sei jedes fünfte Kind Chinese. Den Fußballern vom Platz nebenan sollte man ein Fahrrad schenken, meinten beide, „dann lernen sie aufsteigen.“ Weiter beschäftigten sie sich unter anderem mit Karate, Tennis, Golf und Eisfischen.

Besuch in einer „Sportsbar“

Klassisch und sportlich zugleich kam der Gardetanz der Nassiger Junioren-Garde (Trainerinnen Mirjam Fertig und Lena Schwind) daher.

Sieben Sportbegeisterte präsentierten in einem Sketch ihren Besuch einer „Sportsbar“, in der sie ihre leeren Akkus wieder auffüllen wollten (Text: Klaus Fischer). Während die Herren ihr Bier genossen, setzten „die Damen“ anfangs auf Kalorienarmes und Vitaminreiches, dann aber doch auf Sekt. Mit ihren Sonderwünschen strapazierten sie die Nerven des Kellners. Die „Damen“ zeigten sich als Fußballexpertinnen. „Die Fußballschuhe von Jesus Christus hießen Christstollen.“

Zwischen einigen Auftritten gab es originale witzige Werbeclips aus Sachsenhausen zu sehen (Kamera und Schnitt: Holger Lotz, Drehbuch und Regie: André Seitz). Viel zu lachen gab es bei der Werbeparodie unter anderem für eine Partnervermittlung und eine bekannte regionale Müslimarke. Aber auch für Alkohol wurde geworben, denn „Du bist nicht du, wenn du nüchtern bist.“

Die ganze Manpower zeigte das Vockenröter Männerballett (Trainerin Heike Schleßmann). Als Bauarbeiterballett schwangen die Herren bei ihrem Showtanz kunstvoll Hammer und Besen und bei ihrer Brotzeit das Bier. In die Pause geleitet wurden die Narren von Udo Beck (als Anita) und Maria Sandvoss (als Roy Black), die einen überzeugenden Playback-Vortrag von „Schön ist es auf der Welt zu sein“ boten.

Perfekte Dancefitness bewiesen die Mädels der Tanzgruppe „Carmina“ mit ihrem heißen Showtanz zu Hits der 1990er Jahre. Trainiert hatten sich die Tänzerinnen selbst.

Einblicke in das Leben in einer Ökokommune bot „Öko-Otto“ (André Seitz). High werde er nur rein spirituell, obwohl er überzeugt sei, Rauschmittel schädigten das Gehirn nicht. Das Leben in seiner WG, „der grünen Hölle“, sei nicht immer einfach. Dennoch sei dort Liebe wichtig. „Beim Kauf von Kondomen für’s Fremdgehen gibt es dennoch Treue-Punkte“, habe eine seiner Mitbewohnerinnen gewusst. Veganer würden sich nicht vermehren, „sie pflanzten sich fort“. In seiner WG seien Spinnenweben „Ökotraumfänger“, erzählte er. Weiter ging er unter anderem auf die Erlebnisse seines WG-Kollegen Justus beim Überlebenstraining ein. Die DSGVO sorge in der Arztpraxis für seltsames Aufrufen, denn statt des Namens rufe man nun „Erektionsstörungen“, „Fußpilz“ und Co ins Sprechzimmer. Das tänzerische Ausdauertraining für das Publikum übernahm die Showtanzgruppe des TV Wertheim. Mit heißen Rhythmen und Akrobatik begeisterten sie die Sportfreunde an den Tischen. Auch die TV-Mädels trainierten sich selbst.

Dem Laufsport verschrieben hatten sich die drei „Walkerinnen“ (Achim Fischer, Klaus Fischer, Roland Wörner). In ihrem Sketch (Text Klaus Fischer) bewiesen sie sich, wie sportlich sie sein wollen. „Ich laufe jeden Abend um den Zeichenblock.“ Ihr Problem mit den dritten Zähnen hatten sie schnell gelöst. „Meine habe ich vom Johannes, der beim Bestatter arbeitet.“ Auch über die Beziehung zu ihren Ehemännern und Liebhabern hatten sie viel Witziges zu berichten.

Den tollen Abschluss eines rundum gelungenen Programms machte das Männerballett Sachsenhausen (Trainerinen Sandra Beck und Sabrina Lotz). Sie zeigten eine Arobikstunde mit so manchem „hochfliegenden Kunststück“.

