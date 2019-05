Für Old- und Youngtimerfans

Marktheidenfeld.Im Rahmen des ADAC-Nordbayern-Pokals für historische Fahrzeuge veranstaltet der ADAC-Ortsclub Würzburg am Samstag, 25. Mai, seine zweite ADAC Old- und Youngtimer Marienberg Classic.

Die 180 Kilometer lange Gesamtstrecke führt auch durch Marktheidenfeld.

In Marktheidenfeld werden die Teilnehmer auf der Martinswiese am neuen Festplatz in Zusammenarbeit mit der Martinsbräu eine Sonderprüfung absolvieren. Ab 14 Uhr wird das erste Fahrzeug erwartet. Die Moderation des Programms an der Martinswiese übernimmt Hermann Menig von der Gebietsverkehrswacht Marktheidenfeld.

Der langjährige Rallyesportler und passionierte Oldtimerfan weist darauf hin, dass Interessierte die rund 160 Fahrzeuge bei der Wertungsprüfung an der Martinswiese und später beim langsamen Durchfahren der Mitteltorstraße aus nächster Nähe betrachten können.

Nach der Wertung auf dem Festplatz Martinswiese werden die Fahrzeughalter ihre Fahrt in Richtung Zellingen fortsetzen. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.05.2019