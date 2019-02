Für Toleranz und Integration eintreten

Wertheim.Zu einem gemeinsamen Frühstück trafen sich auf Einladung des Mosaikvereins Wertheim die Mitglieder und Unterstützer des Integranz-Teams 2019. Traditionell ist diese Einstimmung der Auftakt für die Veranstaltungsreihe im Zeichen von Integration und Toleranz. Die Gemeinschaftsaktion findet zum neunten Mal statt.

Wie es im Bericht der Stadtverwaltung heißt, begrüßte der Vorsitzende des Mosaikvereins, Levent Akbulut, die Gäste im Kulturhaus. Sein Verein gehört von Beginn an der Integranz-Initiative an und setzt sich mit vielen Aktivitäten für das gute Miteinander in Wertheim ein. Für das Integranz-Team stellte Koordinator Alex Schuck (Diakonisches Werk) kurz das geplante Programm vor.

Programm

Erster Programmpunkt ist das Kindertheater „Ratte Ratzig sieht rot“ am 15. Februar im Kulturhaus, eine Kooperation von Stadtbücherei und Mosaikverein. Am 30. April organisiert das Integranz-Team nach einem Jahr Pause wieder „Feuer & Zauber“ auf der Burg. Für den 9. Juli bereiten die „Gewölbegaukler“ von Convenartis ein Theaterstück zum Thema Demenz vor.

Die Forscherkids des Stadtjugendrings planen einen Kochkurs für Kinder mit Gerichten aus der arabischen Küche. Die internationale Künstlergruppe „Instant Acts“ kommt im Herbst wieder zu einem Projekttag an die Comenius Realschule. Zum Jahresende hin gibt es eine Wiederauflage der Lichteraktion „Gemeinsam sind wir Wertheim“ auf dem Marktplatz. Auch der Termin für den Abschlussabend der Integranz-Reihe wird noch festgelegt.

Noch ein Fragezeichen steht hinter dem „Internationalen Kinderfest“ im Mai. Diese Großveranstaltung hat in den vergangenen Jahren der Mosaikverein organisiert, dem nun ein personeller Umbruch bevorsteht.

Dank für Engagement

Vorsitzender Levent Akbulut, sein Stellvertreter Ali Elibol und Vorstandsmitglied Nejla Elibol wollen ihre Ämter bei den bevorstehenden Wahlen in andere Hände übergeben. Im Namen des Integranz-Teams bedankte sich Alex Schuck mit einem Geschenk bei den langjährigen Mitstreitern für ihr Engagement und die freundschaftliche Verbundenheit.

Als Kooperationspartner wirken 2019 im Integranz-Team unter anderem mit: Comenius Realschule, Kleinkunstverein Convenartis, Diakonisches Werk Main-Tauber-Kreis, Förderverein offene Jugendarbeit, Jugendhaus Soundcafé, Mosaikverein Wertheim, Stadtbücherei, Stadtjugendring/Forscherkids, Stadt Wertheim, Verein „Willkommen in Wertheim“ und Zauberer Bennini.

