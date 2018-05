„Funkenflug“ wird erneut aufgeführt

Anzeige

Nassig.Aufgrund des großen Erfolgs ihres Reformationsstücks „Funkenflug“ haben sich die „GewölbeGaukler“ des Convenartis- Kleinkunstvereins unter Leitung von Bernadette Latka entschieden, die selbst verfasste Theaterinszenierung über Personen, die die Ideen der Reformation weitertrugen, nochmals aufzuführen.

Die Veranstaltung findet am Freitag, 15. Juni, um 19 Uhr in der Auferstehungskirche in Nassig statt. Der Eintritt ist frei.

Sieg bei Theaterfestival

Das Stück entstand in vergangenen Jahr im Rahmen eines bistumsweiten Wettbewerbs für Amateurtheater der Evangelischen Landeskirche in Baden und wurde im Juni 2017 in der Stiftskirche uraufgeführt. Die „GewölbeGaukler“ kamen unter die besten fünf Gruppen und holten beim Theaterfestival in Pforzheim den Sieg. Daraufhin wurde die Gruppe im April nach Bremen eingeladen, um in der dortigen Kulturkirche zu spielen.