Fuß- und Volleyballer spielen um die Pokale

Die E-Junioren zeigen an beiden Tagen ihr Können und messen sich mit Mannschaften aus Nassig.

Ein besonderer Programmhöhepunkt wird am Sonntag, ab 16 Uhr geboten: Dabei treten „All- und Old-Stars“ im dorfinternen Vergleich von „Öwerloan“ gegen „Ünnerloan“ an. Aus diesem Spiel ist vor 30 Jahren das heutige Reicholzheimer Dorfturnier.

Neben dem Sport sorgt der VfB an beiden Tagen für gute Unterhaltung. Für die kleinen Gäste gibt es eine Hüpfburg. Das WM-Spiel Deutschland gegen Schweden wird am Samstag ab 19 in der Asbachhalle übertragen. Danach geht es zur „After-Kick-Party“ im benachbarten Bistro „Nepomuk“.

Der Kampf um die beiden Pokale wird am Sonntag immer wieder durch Einlagen aufgelockert. So beweist die Fußballjugend auf dem Platz ihr Können. Außerdem präsentieren die Kinderturngruppen eine Tanzeinlage. Ein besonderer Höhepunkt ist sicherlich wie schon in den Jahren zuvor der Auftritt der Leistungsturner.

Für Essen und Getränke ist gesorgt, unter anderem mit dem Mittagstisch ab 12 Uhr und mit der Kuchenbar in der Asbachhalle. Nach den Finalspielen der Fußballer und Volleyballer ehrt Carsten Schmidt, Vorsitzender des VfB Reicholzheim, die Siegerteams des 30. Dorfturniers.

Freitag, 15.06.2018