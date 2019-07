Fußballer der Gastgeber siegen

Bettingen.Das Gerresheimer-Betriebsturnier, das am Wochenende von dem Bettinger Werk ausgestragen wurde (wir berichteten im Vorfeld), war ein voller Erfolg, heißt es in einer Pressemitteilung. Gastgeber Wertheim hat das Fußballturnier gewonnen und die Mannschaft aus dem tschechischen Horsovsky Tyn das Volleyball-Turnier.

Im Rahmen der Siegerehrung bekam das lokale Organisationsteam unter Leitung von Galina Mesiner und Monika Kunz viel Lob von den Sportlern und vom Management für das perfekt organisierte Turnier. Die Bedingungen waren super: sehr gute Rasenplätze, ein toller Sandplatz für Beachvolleyball, kurze Wege, gute Versorgung mit Getränken.

Gefeiert wurde in der benachbarten Halle dann am Samstagabend natürlich ausgiebig: Eröffnet durch den lokalen Fanfarenkorps, dann Essen, Siegerehrung und mit Livemusik bis in den späten Abend.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.07.2019