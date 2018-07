Gastgeber fordert den Titelverteidiger

Anzeige

Titelverteidiger SV Viktoria Wertheim zog auch bei der 45. Wertheimer Fußball-Stadtmeisterschaft souverän ins Viertelfinale ein. Türkgücü und Kickers DHK Wertheim sind gestern gefolgt.

SV Vikt. Wertheim – FC Eichel 3:0

Schon in der zweiten Minute scheiterte Aksit für die Viktoria nur hauchdünn mit einem Fernschuss. Auch danach machte der Stadtmeister der vergangenen beiden Jahre deutlich, dass er den Sieg in dieser Partie unbedingt wollte. Auch im weiteren Verlauf spielte nur die SV Viktoria. Aksit nutzte einen Fehler eines FCE-Verteidigers aus und schoss überlegt zur verdienten SVV-Führung ein. Noch vor der Pause erhöhte erneut Aksit, doch da gleich zweimal im ersten Abschnitt ein FCE-Spieler auf der Linie rettete, war Eichel mit dem Pausenstand gut bedient. Nach der Halbzeit erhöhte Greulich mit einem schönen Fernschuss auf 3:0, und Michel scheiterte per Kopf am Pfosten (51.) Die SV Viktoria trifft nun im Viertelfinale auf den Gastgeber.