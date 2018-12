Geänderte Öffnungszeiten

Tauberbischofsheim.Die Dienststellen des Landratsamts Main-Tauber-Kreis sind an Silvester, 31. Dezember, geschlossen. Sonst steht das Amt über den Jahreswechsel, abgesehen von den Feiertagen, zu den üblichen Öffnungszeiten zur Verfügung. Für einige Einheiten gelten Sonderregelungen. Der Eigenbetrieb Kloster Bronnbach ist bis Sonntag, 6. Januar, geschlossen. In der Zeit bleibt die Klosteranlage für Besucher zu. Ab Montag, 7. Januar, ist die Verwaltung wieder besetzt. Zwischen 11 und 16 Uhr können ab dem tag auch wieder der Klosterladen mit Vinothek und die Klosteranlage besucht werden. Das Kreismedienzentrum in Distelhausen ist bis einschließlich Freitag, 4. Januar, zu. Die Energieagentur Main-Tauber-Kreis ist bis einschließlich Mittwoch, 2. Januar, nicht besetzt. Trichinenproben von Wildschweinen werden wie folgt entgegen genommen: - Tauberbischofsheim, Flurneuordnungsamt, Donnerstag, 27. Dezember, und Donnerstag, 3. Januar, 8 bis 11 Uhr; Bad Mergentheim, Veterinäramt, Donnerstag, 27. Dezember, und Freitag, 28. Dezember, sowie Mittwoch, 2. Januar, bis Freitag, 4. Januar, 8 bis 11 Uhr; Trichinenuntersuchungsstelle Günter Lutz, Hundheim, Donnerstag, 27. Dezember, und Freitag, 28. Dezember, sowie Mittwoch, 2. Januar, bis Freitag, 4. Januar, nach Vereinbarung unter Telefon 0160/7032285.

