Gedenkfeiern zum Volkstrauertag

Wertheim.Der Volkstrauertag wird bundesweit am Sonntag, 18. November, begangen. Die zentrale Gedenkfeier für die Stadt Wertheim findet an diesem Tag auf dem Friedhof in Eichel statt. Sie beginnt um 11 Uhr in der Veitskirche.

In den Ortschaften finden nach Angaben der Stadtverwaltung folgende Gedenkveranstaltungen statt:

Bettingen: 10 Uhr nach dem Gottesdienst am Friedhof beim Ehrendenkmal.

Dertingen: 10.15 Uhr auf dem Friedhof.

Dietenhan: 11 Uhr nach dem Gottesdienst am Denkmal hinter der Kirche.

Dörlesberg: Die Gedenkfeier findet bereits am Samstag, 17. November, im Anschluss an den Gottesdienst statt, der um 18 Uhr beginnt.

Grünenwört: 10.15 Uhr vor der Christuskirche.

Kembach: 11.30 Uhr auf dem Friedhof am Ehrenmal.

Lindelbach: 10.30 Uhr am Kriegerdenkmal.

Mondfeld: 11.30 Uhr am Kriegerdenkmal vor dem Haus der Vereine in der Nibelungenstraße.

Nassig: 11.15 Uhr auf dem Friedhof.

Reicholzheim: 10.30 Uhr am Kriegerdenkmal.

Sachsenhausen: 10 Uhr in derLeonhardskirche.

Sonderriet: 9.30 Uhr nach dem Gottesdienst auf dem Friedhof.

Urphar: 11 Uhr im Anschluss an den Kindergottesdienst vor dem Eingang zur Wehrkirche.

Vockenrot: 11 Uhr auf dem Friedhof.

Waldenhausen: 11 Uhr nach dem Gottesdienst am Kriegerdenkmal vor der Petruskirche.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.11.2018