Gedenkfeiern zum Volkstrauertag

Külsheim.Die Feierlichkeiten zum Volkstrauertag am Sonntag, 18. November, finden nach Angaben der Stadtverwaltung zu folgenden Zeiten statt:

Külsheim: Am Sonntag um 11.30 Uhr (nach dem Gottesdienst) am Ehrenmal an der Straßenkapelle. Es besteht ein kostenloser Bus-Shuttle-Dienst. Abfahrt ist um 11 Uhr am Schlossplatz und um 11.05 Uh an der Bushaltestelle Hardheimer Straße. Die Rückfahrt erfolgt um 12.15 Uhr.

Eiersheim: Am Samstag, 17. November, um 19 Uhr nach dem Gottesdienst am Ehrenmal.

Hundheim: Am Sonntag um 19 Uhr, nach dem Gottesdienst, am Ehrenmal beim Friedhof.

Steinbach: Am Samstag, 17. November, um 19 Uhr , nach dem Vorabendgottesdienst, am Ehrenmal bei der Pfarrkirche.

Steinfurt: Am Sonntag um 10 Uhr, nach dem Gottesdienst, am Ehrenmal bei der Kirche.

Uissigheim: Am Sonntag um 11.30 Uhr, nach dem Gottesdienst. Von der Kirche geht es gemeinsame ans Ehrenmal am Friedhof.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 15.11.2018