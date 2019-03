Gefährliches Lkw-Fahrmanöver

Wertheim.Einfach weitergefahren ist eine unbekannte Person nach einem gefährlichen Fahrmanöver am Samstagmittag zwischen Böttigheim und Urphar. Gegen 12.20 Uhr war der Lkw mit Anhänger in Richtung Urphar unterwegs und kam etwa einen Kilometer nach der Kreuzung Höhefeld-Kembach aus unbekannter Ursache auf den linken Fahrstreifen. Eine entgegenkommende Fahrerin musste mit ihrem Opel Astra nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei geriet der Pkw der 32-Jährigen auf den Grünstreifen. Durch ein Übersteuern beim Einlenken schlitterte der Opel über die linke Böschung in ein angrenzendes Feld. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Der Unfallverursachende entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern oder die Polizei zu verständigen.

Wer Hinweise zu der oder dem Unbekannten geben kann, sollte sich unter der Telefon 09342/91890 beim Polizeirevier Wertheim melden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 05.03.2019