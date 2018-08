Gefahrlose Pflege bescheinigt

Bestenheid.Die Straub GmbH wurde durch den TÜV Nord nach IFS HPC (International Featured Standard Household and Personal Care) erfolgreich zertifiziert.

In Zusammenarbeit mit der Körperpflegemittel-Industrie, dem Handel und den Zertifizierungsstellen wurde diese Norm ausgearbeitet, wodurch alle wichtigen Bedürfnisse der Industrie in diesem Standard zusammengefasst sind.

Die Norm ist wie die ISO 9001:2015 prozessorientiert, geht aber weit über die Anforderungen der ISO 9001:2015 hinsichtlich Verbraucherschutz und Produktsicherheit hinaus. Ziel des IFS HPC Zertifikates ist es, dass Hersteller von Körperpflegeprodukten sichere und qualitativ hochwertige Produkte auf dem Markt anbieten und somit von den Produkten keine Gefahren für die Sicherheit der Verbraucher ausgehen kann.

Der Schwerpunkt der Zertifizierung liegt hierbei in den Bereichen des Risikomanagements, der Kundenspezifikation, der Rückverfolgbarkeit und des Krisenmanagements. Neben der Konformität gegenüber der Kosmetik-GMP kann Straub durch die IFS HPC Zertifizierung die höchst mögliche Sicherheit bei der Entwicklung, Produktion und Abfüllung Ihrer Pflegeprodukte garantieren.

„Unsere Standards waren auch vorher schon auf sehr hohem Niveau“, so Markus Hendriok, geschäftsführender Gesellschafter der Straub Group. „Dennoch nahm die Zertifizierung ein ganzes Jahr in Anspruch. Ein aufwändiger Soll-/Ist-Vergleich musste durchgeführt, das Gefährdungspotential analysiert, Prozesse definiert und an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden“ fügte Markus Hendriok hinzu.

Dass sich der Aufwand gelohnt hat, davon ist Jelto Hendriok geschäftsführender Gesellschafter der Straub Group überzeugt. „Die Kosten der Zertifizierung betrachten wir als lohnende Investition in die Zukunft“, Schließlich habe man mit dem Zertifikat nun ein weiteres Verkaufsargument an der Hand, das die Qualität der Leistung eindrucksvoll belegt. „Das Zertifikat unterstreicht unsere hohen Qualitätsansprüche und bietet unseren Kunden somit Sicherheit und Transparenz.“

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 29.08.2018