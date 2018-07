Gefeiert wird in den Gassen und auf allen Plätzen

Anzeige

Wertheim.Das Altstadtfest findet vom morgigen Freitag bis Sonntag, 29. Juli, statt. Bereits zum 51. Mal feiern die Wertheimer gemeinsam mit Gästen das Fest in den Gassen und auf den Plätzen in der Innenstadt. Leckereien, Verkaufsstände und vor allem Musik für jeden Geschmack locken alljährlich Tausende von Besuchern an. Das Veranstaltungskonzept ist wieder durch das Motto „Festival der Vielfalt“ geprägt. So gehören abwechslungsreiche Live-Musik auf sieben und DJs auf zwei weiteren Bühnen beim Altstadtfest einfach dazu.

Vielfältig ist auch das Angebot an Speisen und Getränken. Kinderfahrgeschäfte in den Mainanlagen und rund 30 Markthändler in den Gassen der Altstadt bereichern das bunte sommerliche Treiben.

Verkehrshinweise zum Altstadtfest Der Parkplatz am Schlösschen steht als zusätzliche Parkfläche für Besucher des Altstadt festes zur Verfügung. Die Parkgaragen „Altstadt“ und „Engelsberg“ sind am Freitag und Samstag jeweils bis 3 Uhr und am Sonntag bis 1 Uhr geöffnet. Weitere Parkmöglichkeiten gibt es auch im Parkhaus und auf dem Parkplatz am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium. Der Neuplatz wird mit Ausnahme des Anliegerverkehrs während des Altstadtfestes für den Verkehr gesperrt. Die Vaitsgasse und Teile der Oberen Eichelgasse werden bereits ab der Aufbauphase am Donnerstagnachmittag für den Verkehr gesperrt. Die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge in die Altstadt muss jederzeit möglich sein, deshalb werden einige zusätzliche Halteverbotsstrecken eingerichtet. Die Verkehrsteilnehmer sollten die absoluten Parkverbote unbedingt beachten, da sonst im Notfall abgeschleppt werden muss. Wer sich nicht auf Parkplatzsuche begeben will, kann die Shuttlebusse nutzen. Zehn Buslinien fahren am Freitag und Samstag zwischen der Innenstadt, den Ortschaften und Stadtteilen sowie den umliegenden Städten Freudenberg, Külsheim und Tauberbischofsheim sowie der bayerischen Nachbarschaft. Die Fahrpläne stehen im Internet unter www.altstadtfest-wertheim.de zum Herunterladen zur Verfügung.

Eröffnet wird das Fest am Freitag, 27. Juli, um 18 Uhr durch Bürgermeister Wolfgang Stein. Auf der Bühne am Marktplatz leitet die Nachwuchsband Teenitus ein, bevor die Party & Rock Coverband Crossfire den Eröffnungsabend abrundet. Für die kleinen und großen Besucherinnen und Besucher werden am Samstag ab 11 Uhr sowie am Sonntag ab 11 Uhr Kinderattraktionen mit dem Zauberer Benini im Rathausinnenhof geboten. Wie in den letzten Jahren öffnet der evangelische Kirchenbezirk in der Kilianskapelle samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr sein Afrika-Café. Am Samstag spielt die Gruppe „Blefono“ um 14 Uhr und am Sonntag ebenfalls um 14 Uhr die Trommelgruppe aus Marktheidenfeld. Der Erlös fließt der Arbeit des Partnerschaftskomitees zwischen der presbyterianischen Kirche in Ghana und dem evangelischen Kirchenbezirk Wertheim zu. Unterstützt wird damit die Ausbildung von Katecheten in der Region Volta, die den dortigen Pastoren zur Seite stehen.