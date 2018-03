Gefriergut für die Forschung

Anzeige

Bestenheid.Die Klasse 12 des Biotechnologischen Gymnasiums in Bestenheid besuchten die Interdisziplinäre Biomaterial- und Datenbank (IBDW) Würzburg. Begleitet wurden sie von ihren Lehrkräften Dr. Elke Bleifuß und Adrian Peffgen.

Obwohl die Schüler sich im Bereich der Biotechnologie auskennen, wussten auch sie zunächst nicht so genau, wozu eine Biobank gebraucht wird. Dr. Jörg Geiger, Leiter der Flüssig-Biobank, brachte in einem Vortrag aber schnell Licht ins Dunkel. Wie er sagte, könne man die IBDW am ehesten als Infrastruktur für die Forschung sehen.

Die IBDW versorgt Forscher weltweit mit qualitativ hochwertigen Proben und den dazugehörigen Daten. Die eingelagerten Blut- und Gewebeproben werden etwa benutzt, um die unterschiedliche Wirkung von Medikamenten auf verschiedene Patienten zu erforschen. Dadurch soll eine besser angepasste Therapie möglich sein.