Gegen alle Anfeindungen

Wertheim.Das Roxy-Kino zeigt am heutigen um 18.15 Uhr und am morgigen Mittwoch um 20.30 Uhr „Maria Magdalena“. Diese Woche erzählt der „VHS-Film“ die faszinierende Geschichte der Frau, die als weiblicher Apostel Jesus bei seiner Passion begleitete.

Maria Magdalena ist eine rätselhafte Figur der christlichen Geschichte. Von den Evangelisten bereits als Begleiterin Jesus und Zeugin seiner Auferstehung erwähnt, erscheint sie doch oftmals in Texten lediglich als Randfigur.

In „Maria Magdalena“ erzählt der Regisseur Garth Davis nun ihre Geschichte. Diese beginnt, als Maria als junge Frau verheiratet werden soll. Ihre Familie schätzt und liebt sie, auch wegen ihres großen Einfühlungsvermögens – und dennoch ist es ab einem gewissen Alter für eine Frau unnatürlich, nicht Ehefrau und Mutter zu sein. Maria wehrt sich gegen dieses Schicksal. Sie spürt, dass Gott sie zu etwas anderem berufen hat. Vor allem, seit sie Jesus begegnet ist, der seit einiger Zeit in ihrem Dorf predigt. So reißt sie sich von ihrer Familie los und folgt Jesus und seinen anderen Weggefährten, den Aposteln. Doch obwohl Jesus der jungen Frau von Anfang an vertraut, begegnen ihr die Apostel mit Argwohn.