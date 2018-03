Gegen Festnahme gewehrt

Anzeige

Wertheim.In einer Verhandlung beim Amtsgericht Wertheim wegen Widerstands und Körperverletzung gegen die Polizei wurde jetzt ein Strafbefehl rechtskräftig. Damit steht fest, dass der Beschuldigte 40 mal zehn Euro Strafe zahlen muss.

Der Mann ist wegen Drogendelikten vorbestraft. Im März 2017 war er zur Festnahme ausgeschrieben, da er der Aufforderung zum Haftantritt nicht nachgekommen war. Die Polizei in Wertheim bekam den Hinweis, dass sich der Gesuchte in einem Gebäude an der Bestenheider Landstraße (Altbestenheid) aufhält.

Als eine Polizeistreife mit zwei Beamten dort eintraf, floh der Angeklagte zunächst. Nachdem er eingeholt war, wandte er sich, um sich der Festnahme zu entziehen. Dabei wurde einer der Polizisten leicht verletzt. Ein „aktives Schlagen“ fand aber nicht statt, so die Polizei.