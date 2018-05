Gegen geparkten VW gefahren

Anzeige

Wertheim/Bestenheid.Einfach weggefahren ist ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch zwischen 8.55 Uhr und 12.10 Uhr in Wertheim, nachdem er einen VW Touran beschädigt hatte.

Zuerst hatte die 34-Jährige Besitzerin ihren VW zwischen 8.55 Uhr und 11.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bismarckstraße geparkt. Danach fuhr sie noch kurz zu einem Baumarkt in der Ernst-Abbe-Straße in Bestenheid. Kurz darauf stellte sie einen frischen Schaden an der hinteren linken Tür und am Kotflügel fest. Ein unbekannter Autofahrer war vermutlich an einem der genannten Orte gegen den Touran der 34-Jährigen gefahren. Ohne sich jedoch um den entstandenen Schaden in Höhe von zirka 1500 Euro zu kümmern, fuhr er einfach weg. pol