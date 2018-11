Gegen Walldürn tut man sich schwer

Ohne ihre beiden Spitzenspieler auf den ersten Brettern musste Paimars erste Schach-Mannschaft in Walldürn antreten. Sehr früh eroberte Torsten Klar von seinem Gegner die ersten Figuren und gewann die Partie. Peter Martin und Dr. Gabel einigten sich noch vor dem Übergang zum Endspiel mit ihren Gegnern auf ein Remis. So stand es schnell 2:1.

Danach jedoch taten sich die restlichen Paimarer zum Teil sehr schwer. Walter Hirsch überhäufte seinen Gegner mit Abzugschachs und Figurenopfern. Durch eine Springergabel konnte er schließlich gewinnen und auf 3:1 erhöhen. Ralph Becker setzte seinen Gegner zwar ständig unter Druck, musste für den siegreichen Königsangriff aber fast die gesamte Bedenkzeit investieren. Fast zeitgleich konnte Holger Kuhn am Nachbarbrett mit seinem Läuferpaar zum Endspiel hin seinem Gegner eine Falle stellen, einen Turm und dann auch leicht die Partie gewinnen. Am Ende kämpfte nur noch Nicolas Hehn am Spitzenbrett um den Sieg. Mit einem Bauern mehr konnte er schließlich durch sein besseres Stellungsspiel den 6:2-Endstand für die Paimarer herstellen. Mit zwei Siegen aus den ersten beiden Runden nistete sich die Paimarer Erste in der Bereichsliga Nord zusammen mit Rohrbach-Boxberg und Steinsfurt in der Spitzengruppe ein.

Die zweite Paimarer Mannschaft traf zur gleichen Zeit auf die Mergentheimer Schachstrategen. Nachdem Otto Meckel lange Zeit wie der sichere Sieger aussah, unterlag er unglücklich einem Mattangiff seines Gegners, ehe „Altmeister“ Uwe Zschommler souverän zum 1:1 ausgleichen konnte. Ein sicher herausgespielter Sieg von Michael Gantert brachte die Paimarer nach drei Stunden die 2:1-Führung. In einem lange ausgeglichenen Damengambit stellte der Vereinsvorsitzende Hubert Segeritz nach knapp vier Stunden dann den 3:1-Endstand her, der den Paimarern nach zwei Spieltagen die alleinige Tabellenführung in der Bezirksklasse Odenwald sicherte.

Die nächsten Ligaspiele finden am 2. Dezember im Vereinsheim in Paimar statt. Paimar 1 spielt dann gegen Bad Mergentheim 3 und Paimar 2 gegen Mosbach 3. hse

