Gegen Widerstände der Zeit aufgelehnt

Wertheim.Schweden, Anfang des 20. Jahrhunderts: Astrid Lindgren wächst mit ihren jüngeren Geschwistern auf dem Bauernhof ihrer Eltern im ländlichen Vimmerby auf. Obwohl die Eltern streng sind, sind sie auch darauf bedacht, ihre Kinder mit Wärme zu frei denkenden und selbstbewussten Menschen zu erziehen. Und so darf Astrid, als sie 18 ist, in der lokalen Zeitung ein Volontariat beginnen. Doch dann verliebt sich Astrid in den verheirateten Chefredakteur des Blattes – und wird schwanger.

„Astrid“ von Regisseurin Pernille Fischer Christensen erzählt eine Geschichte nach Motiven aus dem Leben der jungen Astrid Lindgren. Und obwohl der Film nur in einer dramaturgischen Klammer Lindgren als berühmte Autorin zeigt, die von allen Kindern auf der Welt für ihre Geschichten geliebt wird, zeigt sich doch im Film auch immer wieder die große Fantasie und die unbändige Lust am Leben, die sich später in all ihren Geschichten wiederfindet.

Dazu macht der Film klar, dass Astrid Lindgren eine moderne Frau war, die sich gegen alle Widerstände der Gesellschaft und die Ansichten ihrer Eltern auflehnte. In Alba August, die hier ihren ersten großen Kinoauftritt hat, findet der Film seine ideale Hauptdarstellerin, die auf glaubwürdige Weise das selbstbewusste Auftreten einer modernen jungen Frau mit der Verletzlichkeit und Unbekümmertheit eines unerfahrenen Mädchens verbindet.

Der Film „Astrid“ wird am heutigen Dienstag um 18.15 Uhr sowie am morgigen Mittwoch um 20.30 Uhr im Roxy Kino in Wertheim aufgeführt. Er ist freigegeben ab sechs Jahren und trägt das Prädikat „besonders wertvoll“. dcm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.01.2019