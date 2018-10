Gegenbesuch geplant

Wertheim.Der Waldkindergarten Wertheim besuchte die Wertheimer Werkstätten der Johannes Diakonie am Reinhardshof. Der Berufsbildungsbereich hat einen Mülleimer aus Holz gebaut, der demnächst an der Oberen Leberklinge in Höhe der Quelle am Fahrradweg aufgestellt werden soll. Zukünftig kümmern sich die Waldkinder mit ihren Erzieherinnen darum, dass der schöne Platz sauber bleibt. Jörg Fluhrer führte die Kinder durch die Arbeitsbereiche, in denen Aufträge regionaler Firmen ausgeführt werden. Auch im Betreuungsbereich, wo sie zehn Schwerstbehinderten trafen, machten die Kinder Station. Beidseitiges Interesse war allen anzusehen und vielleicht gibt es mal einen Gegenbesuch im Wald. Bild: Waldkindergarten

