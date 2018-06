Gegenwart ist nur in Verbindung mit Tradition möglich

Anzeige

Die beteiligten Künstler sind Marilena Scavizzi, Toni Belluci, Gabriele Mengoni, Gabriele Tognoloni, Maurizio Biancharelli und Antonella Capponi. Ins Italienische übersetzte Elvira Väth von der Internationalen Partnerschaftsvereinigung Wertheim. Deren Mitglieder engagierten sich auch als fleißige Helfer während der Vernissage und Betreuung der Delegation aus Italien. Fünf der sechs Künstler waren zur Ausstellungseröffnung angereist und zeigten sich begeistert von der Art, wie ihre Werke präsentiert wurden.

In einem Raum fühlt man sich wie in der Kammer eines alten Seemanns, in einem anderen wie in einer geheimnisvollen Höhle, deren Licht einen magisch anzieht. Es gehe den Künstlern darum, die Seele ihrer Stadt widerzuspiegeln und zu zeigen, dass es keine Gegenwart ohne Tradition gebe. Generell hätten die Künstler in Italien einen anderen Stellenwert und bekämen die Zeit, ihre Kunst selbstkritisch zu hinterfragen. Dies halte er in einer Zeit wachsender Eventkultur für ganz entscheidend, so Schwab.

„Was ist der Sinn des Lebens und was der Kunst?“ Mit dieser Frage, die ein New Yorker Taxifahrer dem Nobelpreisträger T. S. Eliot stellte, begann Dr. Norbert Stallkamp seine Gedanken zur Schau. Anhand des Films „Der Club der toten Dichter“ zeigte er auf, dass die Kunst die Freude des Lebens und Selbstzweck ist, auch wenn sie nicht so effektiv scheine wie Technik oder Jura. „Bilder, die Ihnen Einblick in Ihr eigenes Leben geben, das ist Kunst“, schloss er seinen Gedankenkreis.

Die Ausstellung ist die zweite ihrer Art. Bereits 2014 hatte Oberbürgermeister Stefan Mikulicz eine solche Plattform vorgeschlagen und in Schwab einen begeisterten Partner gefunden. Damals kamen die Künstler aus Szentendre.

Manche meinten schon, Städtepartnerschaften hätten ihre Aufgabe in Zeiten eines zusammenwachsenden Europas verloren, sagte die stellvertretende Oberbürgermeisterin Brigitte Kohout. Doch gerade die jüngsten politischen Entwicklungen zeigten, wie wichtig solche Verbindungen heute noch seien. nad

