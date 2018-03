Gegner auf Augenhöhe

Anzeige

Die Fußballfrauen des FC Eichel haben in der Landesliga Rhein-Neckar/Odenwald am Sonntag, 25. März, um 13 Uhr erneut ein Heimspiel. Eine Woche nach dem 3:0-Erfolg gegen den VfB St. Leon gibt nun der FC Spfr. Dossenheim seine Visitenkarte am Main ab.

„Wir möchten die Leistung aus der zweiten Hälfte der Partie gegen den VfB St. Leon bestätigen“, sagte FCE-Trainerin Wally Pfenning, die ihre Mannschaft vermutlich auf gleich mehreren Positionen wird „umbauen“ müssen, da Spielerinnen angeschlagen sind oder am Wochenende aus anderen Gründen nicht zu Verfügung stehen.

Dennoch müsste der FCE in der Lage sein, den zweiten Sieg in Folge zu erreichen, da Dossenheim zu den Gegnern zählt, denen die Eichlerinnen auf Augenhöhe begegnen können. Seit dem Hinspiel-Sieg (3:0) haben die Dossenheimerinnen keinen Sieg mehr gelandet. Sie stehen – punktgleich mit dem FCE – auf dem neunten Tabellenplatz. fce