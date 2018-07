Geld für jede Runde

Anzeige

Bestenheid.Auf die Plätze, fertig, los: Am Mittwoch, 18. Juli, veranstaltet die Grundschule in Bestenheid für die ersten bis vierten Klassen einen Spendenlauf zugunsten des Dachverbandes „Clowns in Medizin und Pflege Deutschland“, um regelmäßige Clown-Besuche in Kinderkliniken zu ermöglichen.

Die Schulaktion „Kinder laufen für Kinder“ bietet Schülern eine Möglichkeit, Bewegung mit sozialem Engagement zu verbinden. Der Aktionslauf findet von 9 bis 10 Uhr statt. Innerhalb dieser Zeit werden die zurückgelegten Runden (eine Runde entspricht 400 Meter) gezählt. Beim Lauf kommt es nicht auf die Geschwindigkeit, sondern nur auf die zurückgelegte Strecke an.

40 Prozent der Spendensumme kann die Grundschule für individuelle schuleigene Zwecke oder soziale regionale Projekte einbehalten. Dieses Jahr kommt ein Teil des Geldes einem Insektenhotel und einer Wildblumenwiese zugute. Die Firma SMT Thermal Discoveries, ein Sponsor dieser Veranstaltung, beschäftigt derzeit über 145 Mitarbeiter am Stammsitz in Wertheim. Geschäftsführer Dr. Christian Ulzhöfer: „Es ist wichtig, Kindern Spaß und Freude an Bewegung zu vermitteln und soziales Engagement zu fördern. Wir freuen uns, ein Teil dieses Projektes zu sein, das zudem die Natur und Umwelt unterstützt.“ smt