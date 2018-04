Geldpreise für Musikschule und Schüler

Anzeige

Acht Wertheimer Nachwuchstalente zählen zu den besten Musikern der Region. Die Sparkasse unterstützt das Engagement mit 3550 Euro.

Wertheim. Beim 55. Wettbewerb „Jugend musiziert“ waren zahlreiche junge Nachwuchsmusiker aus der Region in den Regional- und Landeswettbewerben vertreten und setzten auch in diesem Jahr wieder hohe Maßstäbe. Der Wettbewerb will nicht nur Spitzenleistungen, sondern auch in der Breite fördern, denn in erster Linie geht es darum, durch das gemeinsame Musizieren die Freude an der Musik zu festigen.

Aus diesem Grund fördert die Sparkassenstiftung Tauberfranken das renommierteste Musikförderprojekt Deutschlands und unterstützt die teilnehmenden Musikschulen und prämierten Schüler. Insgesamt wurden so für den abgeschlossenen Wettbewerb Geldpreise in einer Gesamthöhe von 3450 Euro an die Musikschulen und ihre Schüler ausgeschüttet.