Geldstrafe anstelle von Geldbuße

Wertheim.Eine Mercedes-Fahrerin fuhr zwischen Nassig und Vockenrot nahezu ungebremst auf einen Mini-Cooper auf.

Dessen 47-jährige Lenkerin wurde dabei so schwer an Kopf und Wirbelsäule verletzt, dass sie mit dem Hubschrauber in die Klinik geflogen werden musste. Sie leidet noch heute, 13 Monate später, an den Spätfolgen.

Die Unfallverursacherin erhielt wegen fahrlässiger Körperverletzung

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.02.2018