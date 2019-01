Geldwäsche im Mittelalter-„Krimi“

Wertheim.Die Konzertsaison mit Gästen oder Chorgruppen des Kirchenbezirks WertheimIn der Stiftkirche Wertheim beginnt wieder im März. Bezirkskantorin Katharina Wulzinger leitet den Chor der Stiftskirche sowie die Kinder- und Jugendchorgruppen. Interessierte sind willkommen. Die Proben für die neuen Vorhaben sind mittwochs und freitags. Im Kinder- und Jugendchor findet parallel zu den Proben Stimmbildung mit Katharina Flierl statt. Dieser zusätzliche Gesangsunterricht ist kostenfrei.

Bläserkonzert

Nach einem Bläserkonzert, das die Musikschule unter der Leitung von Michael Geiger Anfang März veranstaltet, wird der Kinder- und Jugendchor am Sonntag, 24. März, um 17 Uhr das Singspiel „Das Geheimnis der Kathedrale“ von Kurt Enßle aufführen. Es handelt von Geldwäsche und Korruption beim Bau einer gotischen Kirche im Mittelalter. Dieser „Krimi“ ist bei freiem Eintritt zu sehen und vor allem für Familien geeignet.

Probenwochenenden

Kinder und Jugendliche, die bei diesem Projekt mitwirken wollen, können im Januar noch einsteigen. Gundula Schmidt, Theaterpädagogin aus Köln, führt die Regie und kommt zu einzelnen Probenwochenenden in den Stiftshof Wertheim.

Orgelmusik zur Marktzeit

Ab Mai startet die beliebte Reihe „Orgelmusik zur Marktzeit“ einmal im Monat samstags von 11 bis 11.40 Uhr bei freiem Eintritt in der Stiftskirche Wertheim. Zum Titel „Europa“ wurden alle Gastorganisten aufgefordert, mindestens ein zeitgenössisches Werk eines europäischen Komponisten zu wählen und auf dessen Land den Fokus zu setzen.

In Zusammenarbeit mit der Stadt Wertheim ist am 30. Juni das „Kurpfälzische Kammerorchester Mannheim“ in der Stiftskirche zu Gast im Rahmen der Ludwigsburger Festspiele.

Gottesdienstgestaltung

Das Singen im Gottesdienst und in Konzerten zu fördern, Kinder und Jugendliche für das Singen zu begeistern, ist ein Schwerpunkt der kirchenmusikalischen Arbeit von Katharina Wulzinger. Deshalb finden ein- bis zweimal im Monat Gottesdienste mit besonderer musikalischer Gestaltung statt. Sie werden zum größten Teil vom „Projektchor Gottesdienst“ gestaltet, der spontan samstags zusammen kommt und am Sonntag im Gottesdienst das Singen unterstützt.

Außerdem leitet Gerhard Barthel am Freitag, 22., und Samstag, 23. Februar, im Ökumenischen Kirchenzentrum Wartberg einen Gospelworkshop. Die Anmeldung hierzu ist per Mail im Bezirkskantorat Wertheim möglich.

Alle Veranstaltungen und Probentermine der Kirchen- und Chormusik sind im Flyer „Musik im Kirchenbezirk Wertheim“ aufgeführt, der in der Stiftskirche und anderen öffentlichen Plätzen ausliegt. Informationen zu Angebot und Programm gibt es auch unter www.kirchenbezirk-wertheim.de im Internet.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.01.2019