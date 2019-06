Gelingendes Leben als Segen für andere

Wie in ganz Deutschland feierten gestern auch in Wertheim die katholischen Gläubigen das Fronleichnamsfest. Die Prozession führte von der Stadtkirche zum Marktplatz und wieder zurück.

Wertheim. Es war ein richtiges kleines Kunstwerk, das die Mitglieder des Gemeindeteams St. Lioba gestaltet und mit Blüten- und anderen Blättern gestern auf dem Marktplatz ausgelegt hatten. „Auf dem Weg zu Jesus“ stand darauf zu lesen und auf diese Pfade begaben sich auch die Gläubigen bei ihrer traditionellen Fronleichnamsprozession, die wieder von der Stadtkirche St. Venantius ins Zentrum der Stadt und von dort zurück zum Gotteshaus führte.

„Leib Christi“ unter dem „Himmel“

Nur noch an diesen beiden Orten waren Blumenbilder ausgelegt und standen Altäre, an denen gebetet, gesungen und der Segen ausgeteilt wurde. Manch Teilnehmer erinnerte sich mit ein bisschen Wehmut an vergangene Zeiten, als die Prozession noch einige Stationen mehr umfasste – und auch die Schar der Gläubigen größer war als gestern. Das alles spielte aber nur eine untergeordnete Rolle, als man sich nach der Eucharistiefeier in der Kirche auf den Weg machte.

Unter dem von vier Männern getragenen Baldachin, dem sogenannten „Himmel“ präsentierte Pfarrer Jürgen Banschbach während der Prozession in der Monstranz das eucharistische Brot, den „Leib Christi“. Posaunen und Trompeten erklangen, nur der Gesang des Kirchenchores fehlte in diesem Jahr.

„Unser gelingendes Leben soll ein Segen für andere sein“, sagte Banschbach auf dem Marktplatz, wo bei strahlendem Sonnenschein auch wieder viele zufällig Anwesende der Zeremonie – mehr oder weniger andächtig – folgten.

An der Kirche trug der Blumenteppich das Motto „Mosaiksteine der Liebe“. Menschen könnten anderen Heil und Unheil sein, mahnte der Geistliche. Jesus habe alle Teufelskreise durchbrochen, seine Liebe mache stark und gebe Kraft, „damit wir nicht klein beigeben“. Nach der Lesung aus dem 14. Kapitel des Johannes-Evangeliums und dem erneuten Segen dankte der Stadtpfarrer vor allem den Helferinnen und Helfern aus den Gemeinden St. Lioba und St. Venantius, denn von ihnen lebe gerade das Fronleichnamsfest.

Und froh zeigte sich der Geistliche, dass das Wetter entgegen aller Voraussagen gehalten habe. Nun hoffe er, dass das auch bei den Fronleichnamsprozessionen am Abend in Mondfeld und am Sonntag in Bestenheid der Fall sei. ek

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.06.2019