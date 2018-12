Gelungene Messeteilnahme

Wertheim.Im November stellte die Straub Beauty Group ihr Kosmetik- und Körperpflege-Angebot auf der „Cosmoprof Asia“ in Hong Kong vor. Diese Fachmesse ist mittlerweile die wichtigste Veranstaltung der Kosmetikwelt im zweiten Halbjahr. Ungefähr 85 000 Besucher aus 135 Ländern nutzten dabei die Möglichkeit, sich die Schönheitsprodukte der knapp 2034 Aussteller aus 53 Ländern anzusehen.

Im Deutschland-Pavillon bot die Straub Beauty Group an ihrem Stand das gesamte Portfolio aller in Wertheim produzierten Marken an: Die Produktvielfalt „Made in Germany“ sowie das Preis- und Leistungsverhältnis überzeugten die zahlreichen Besucher. Seit vielen Jahren hat die Marbert-Gesichts- und Körperpflege in Asien einen sehr hohen Bekanntheitsgrad. Von Bettina Barty findet die Serie „Red Line“ den weitaus größten Absatz, da die Farbe Rot in Asien Glück bedeutet. Besuchermagnet war die leuchtende Serie Bettina Barty Metallic Colors mit den Sorten Gold Line, Silver Line, Rose Line und Purple Line. Das stetig wachsende Exportgeschäft hat für die gesamte Firmengruppe eine wichtige Bedeutung. Insbesondere China wurde zum wichtigsten Exportmarkt der Marke Bettina Barty. Seit 2013 konnten die Geschäftsbeziehungen im asiatischen Markt kontinuierlich ausgebaut werden. Alles in allem war es eine gelungene Teilnahme für das Unternehmen. Die Präsenz auf der Messe diente der Festigung bestehender Geschäftsbeziehungen als auch der Akquise neuer Kunden. sbg

