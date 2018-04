Gelungener Auftakt wie er im Buche steht

Anzeige

Dertingen.Mit einem Bilderbuchauftakt wurden die Freunde des Dertinger Mandelbergs auf das am Wochenende beginnende Dertinger Weinfest eingestimmt.

Kaiserwetter am späten Nachmittag im schmucken Weinort: Der Fanfarenzug „Fränkische Herolde“ signalisierte weithin hörbar, dass so ziemlich ganz Dertingen auf den Beinen war. Galt es doch, Weinprinzessin Viktoria Link abzuholen. Zur anschließenden „Großen Weinprobe“ in der Mandelberghalle kamen weit über 300 Weinfreude, denen ein überaus unterhaltsamer Abend vergönnt war. Ein Rotling Secco zauberte gleich zu Beginn ein zufriedenes Lächeln in die Gesichter.

„So schön, schön war die Zeit“, stimmte der Gesangverein „Liederkranz“ unter Leitung von Hanna Stollberger in der und frühlingshaft dekorierten Halle die beliebte Sehnsuchtsmelodie an. Schon beim zweiten Lied, einer gesungenen Liebeserklärung an den Dertinger Mandelberg aus der Feder von Walter Baumann, schunkelten die froh gestimmten Menschen im Saal mit.