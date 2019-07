Gemeinderat berät über Sporthalle und Digitalisierung

Wertheim.Eine Sitzung des Gemeinderates Wertheim findet am Montag, 22. Juli, ab 17 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt. Auf der Tagesordnung stehen Zukunftsprojekte wie die neue Sporthalle am Gymnasium, die Digitalisierung der Verwaltung und die Entwicklung Wertheims zur „Kommune für biologische Vielfalt“.

Die Sitzung beginnt mit einer Bürgerfragestunde; dabei haben Einwohner die Möglichkeit, Fragen zu Gemeindeangelegenheiten zu stellen oder Anregungen und Vorschläge zu unterbreiten.

Die weitere Beratungsfolge: Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse; Verpflichtung von Stadtrat Dr. Frank Schumann und von Ortsvorsteher Sebastian Sturm, Ortschaft Reicholzheim.

Wahl des Ortsvorstehers/der Ortsvorsteherin sowie des stellvertretenden Ortsvorstehers/der stellvertretenden Ortsvorsteherin der Ortschaft Waldenhausen auf Vorschlag des Ortschaftsrats.

Berufung von sachkundigen Einwohnern (Altstadtbeirat) in den Ausschuss für Bauwesen und Umwelt.

Digitalisierung der Stadtverwaltung Wertheim.

Beitritt zum Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt e.V.“ und Bewerbung für die Teilnahme am Projekt „StadtGrün naturnah“.

Neuerlass einer Polizeiverordnung gegen umweltschädliches Verhalten, Belästigung der Allgemeinheit, zum Schutz der Grün- und Erholungsanlagen und über das Anbringen von Hausnummern (Polizeiliche Umweltschutz-Verordnung).

Neubau einer Lärmschutzwand an der Landesstraße 2310 in Bestenheid durch das Regierungspräsidium Stuttgart: Anhörung der Träger öffentlicher Belange, Information über eingegangene Stellungnahmen, Beschluss der Stellungnahme der Stadt Wertheim. Neubau der Wildbachhalle in Wertheim-Nassig: Vergabe der Elektroarbeiten.

Neupflasterung am Parkplatz Lindenstraße in Wertheim: Vergabe der Bauarbeiten.

Ökologische Ausgleichsmaßnahmen: Vertrag mit der Bundesrepublik Deutschland über Ausgleichsmaßnahmen.

Sporthalle am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium: Festlegung Raumprogramm, Erarbeitung der Entwurfsplanung und der Förderanträge.

Bauleitplanverfahren für den Bereich „Sporthalle am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium“: Änderungsbeschluss zum Flächennutzungsplan, Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan, Aufstellungsbeschluss über die örtlichen Bauvorschriften, Beschluss über die förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange.

Bauleitplanverfahren für das „Mischgebiet Rotkreuzstraße“ in Wertheim-Reinhardshof: Änderungsbeschluss zum Flächennutzungsplan und Beschluss über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange; Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan, Aufstellungsbeschluss über die örtlichen Bauvorschriften und Beschluss über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange.

Bebauungsplanverfahren für das Wohngebiet „Felderflur, nördlicher Teil“ in Wertheim-Waldenhausen: Beschluss des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften als Satzung.

Flächennutzungs- und Bebauungsplanverfahren für das „Sondergebiet Bau-, Heimwerker- und Gartenmarkt“ (Sporkertswiesen) in Wertheim-Bestenheid: Änderungsbeschluss zum Flächennutzungsplan, Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan. Aufstellungsbeschluss über die örtlichen Bauvorschriften.

Unterrichtung über den Abschluss der überörtlichen Prüfung der Bauausgaben der Stadt Wertheim in den Haushaltsjahren 2013-2016.

Jagdgenossenschaften: Bericht über die Prüfung der Jahresabschlüsse der Jagdgenossenschaften Wertheim und Mondfeld für das Jagdjahr 2018/2019, Jahresabschlüsse der Jagdgenossenschaften Wertheim und Mondfeld für das Jagdjahr 2018/2019.

Tourismus Region Wertheim GmbH: Empfehlungsbeschluss an die Gesellschafterversammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2018.

Entscheidung über die Annahme von Spenden vom 1. Januar bis 5. Juli 2019. Verschiedenes.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.07.2019