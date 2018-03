Gemeindezentrum wird modernisiert

Für die Erweiterung der Kindertagesstätte in Bettingen um eine Kleinkind-Krippengruppe wurden in der Sitzung des Wertheimer Bauausschusses Rohbauarbeiten (Erd-, Mauer- und Betonarbeiten) an die Bettinger Firma Diehm Bau für eine Angebotssumme in Höhe von 107 464,50 Euro vergeben. Mitte April sollen die Maßnahme beginnen.

Das Gremium empfahl, die Tiefbauarbeiten zur Erschließung des Wohnbaugebiets „Röte II“ und der Kanalerneuerung im „Bettinger Weg“ in Lindelbach an die Firma Zöller Bau (Triefenstein-Lengfurt) zu vergeben. Das Unternehmen war mit einem Angebotspreis von 592 215 Euro der wirtschaftlichste Bieter. Die Straßen- und Kanalbauarbeiten sollen von Mitte April bis Anfang Oktober dauern.

Das Land Baden-Württemberg wird ab 9. April die L 2310 ab der Zufahrt Autohof/L 617 bis zur Zufahrt „Almosenberg“ sanieren (die FN berichteten ausführlich). Die Arbeiten zur Sanierung der Straßendecken an den Gemeindestraßen „Blättleinsäcker“ und „Almosenberg“ wurden durch das Regierungspräsidium Stuttgart an die Firma Strabag in Lauda (84 578 Euro) vergeben. Dass im Zuge der Sanierung das Land nicht die Abbiegespur von der L 2310 an der Autobahnauffahrt Wertheim in Fahrtrichtung Frankfurt verlängere, sorgte erneut für breites Unverständnis im Gremium. „Wir hoffen, dass die Verwaltung sich dahinterklemmt“, betonte Brigitte Kohout.

Über die Schlussrechnung bezüglich der Ausbaggerung der Tauber werde noch mit der Baufirma Hörnig diskutiert, erläuterte Dezernent Armin Dattler. Der Auftrag für den Fußweg zum Tauberparkplatz wurde an die Firma Menig (Gamburg) vergeben.

Schließlich wurde über zwei nichtöffentlich gefasste Beschlüsse informiert, die Grundstückangelegenheiten im Gewerbegebiet „Hütäcker“ in Dörlesberg betrafen. Demnach stimmte der Ausschuss der Veräußerung des Grundstücks Flurstücknummer 6182/7 an Max Rieger und der Einräumung einer Kaufoption zu. Weiter genehmigte das Gremium die Veräußerung des Grundstücks Flurstücknummer 6182/8 an die Helmut Fischer und Günther Korger GbR. gig